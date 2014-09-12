The Independent: Опасаясь того, что Россия сократит поставки, ЕС наполняет газовые хранилища

Том Бауден в своей статье, которая называется «Опасаясь того, что Россия сократит поставки, страны-члены ЕС наполняют газовые хранилища», опубликованной в британской газете The Independent, пишет о том, что 28 государств-членов Европейского Союза делают запасы природного газа в рекордных количествах, поскольку готовятся к тому, что Россия может перекрыть кран на трубопроводе, который обеспечивает континент жизненно важными энергоресурсами. Впервые в истории коллективные хранилища в Европе заполнены почти до краев – в резервуарах находится около 80 млрд. кубометров газа – это почти пятая часть годового потребления ЕС.

ЕС также разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах, который запретил бы компаниям продавать танкерные партии сжиженного природного газа (СПГ) за пределами Европы и заставил бы промышленные предприятия прекратить использовать газ. СПГ получают путем сжижения газа до 1/600 первоначального объема.

Обеспокоенность по поводу европейского энергетического кризиса возникла из-за спора между Россией и Украиной по поводу Крыма и восточной Украины. Этот конфликт побудил Москву остановить поставки газа в Украину в июне, а переговоры по урегулированию спора с тех пор были безуспешными.

«Назревает что-то очень нехорошее, и пока Россия будет продолжать использовать газ в качестве инструмента давления в более широком конфликте с Украиной, поставки газа в Европу будут под угрозой», – сказал Джон Лох, эксперт по вопросам России в Chatham House.

«Россия гораздо более эффективно использует энергетическую стратегию, чем военную мощь. Угроза сокращения поставок гораздо сильнее и опаснее для ЕС. Россия понимает, что мир пока не может найти другие источники энергии», – добавил Александр Темерко, консультант по вопросам энергетики, выходец из Украины.

Никто не осмеливается предсказать, что произойдет в ближайшие месяцы. Но поскольку Россия занимает доминирующую позицию в европейском газоснабжении, негативные последствия от любого существенного сокращения поставок, по меньшей мере, приведут к серьезной нехватке запасов газа в Восточной Европе и к большим скачкам цен на энергоносители. Между тем, полное и длительное эмбарго на экспорт газа в Европу, введенное Россией, нанесет существенный удар по экономике и социальной сфере во всей Европе, предупреждают эксперты.

Европа импортирует около трети своего газа из России, около половины этого количества транспортируется через территорию Украины. Украине удалось сохранять отопление с июня благодаря использованию своих резервов, но с приближением зимы запасы будут исчерпываться, поэтому страна обратилась к Польше и Словакии, чтобы те поставляли ей газ.

Согласно отчетам, объем поставок российского газа в Польшу снижался в течение трех дней подряд, и в среду страна получила на 45 % газа меньше.

Россия на этой неделе угрожала сократить экспорт газа в ЕС, чтобы предотвратить «реверсные поставки» в Украину, а это означает, что Украина будет вынуждена откачивать газ, который транспортируется через её территорию в европейские страны. В связи с этим аналитики опасаются, что Россия может прекратить все поставки газа через Украину, как это было в 2006 г. и 2009 г.

Украина больше всех пострадает от сокращения поставок российского газа в течение зимы – огромное количество жилых домов останется без отопления, а промышленность будет парализованной, сказал г-н Лох. Вторая страна, которая также может сильно пострадать, –Финляндия, так как она получает весь свой газ из России и не имеет никаких других источников энергии, за ней следуют Польша, Турция и Болгария, согласно новому отчету Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете. Великобритания является одной из наименее уязвимых стран. Лишь небольшая часть газа поставляется из России, а больше половины необходимого ей объема она получает из Северного моря. Страна также хорошо обслуживается с помощью газопроводов из Голландии, Бельгии и Норвегии и имеет необходимую инфраструктуру для импорта большого количества СПГ.

Хотя эксперты все еще думают, что Россия вряд ли введет полное эмбарго на экспорт газа, они сходятся во мнении о том, что это все же может случиться, если ЕС будет продолжать ужесточать санкции, а Россия будет отвечать контрмерами. Газовое эмбарго, введенное в ноябре на несколько месяцев, станет катастрофой для большей части Европы, особенно, если оно будет сопровождаться холодной зимней погодой, предупредили в своем докладе эксперты Института по изучению экономики энергетики.

Когда эмбарго будет действовать четвертый месяц подряд, если это совпадет с неделей «очень сильных холодов» в феврале, будет «дефицит поставок почти во всей Европе». В таком случае в Великобритании возможная разница между спросом и предложением на газ будет составлять от 10 до 25 %, в то время как в Ирландии эта разница может вырасти до 25-50 %, по данным Института по изучению экономики энергетики.