Встреча Ющенко и Мороза длилась 5-10 минут

Спикер Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ провел встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в помещении Секретариата Президента.

Журналистам не известны подробности беседы спикера с Президентом.

Встреча была очень короткой, не более 5-10 минут. После чего автомобиль председателя ВР подъехал прямо к входу в Секретариат, а сам А.МОРОЗ не стал общаться с журналистами и уехал.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи Президент и спикер обсудили ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в украинском парламенте.

Других деталей встречи пресс-служба не сообщает.