Встреча Ющенко и Мороза длилась 5-10 минут
13:42, 07 июля 2006Политика
1356
Спикер не стал общаться с журналистами и уехал
Спикер Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ провел встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в помещении Секретариата Президента.
Журналистам не известны подробности беседы спикера с Президентом.
Встреча была очень короткой, не более 5-10 минут. После чего автомобиль председателя ВР подъехал прямо к входу в Секретариат, а сам А.МОРОЗ не стал общаться с журналистами и уехал.
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи Президент и спикер обсудили ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в украинском парламенте.
Других деталей встречи пресс-служба не сообщает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter