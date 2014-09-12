Джемилев: Россия может начать наступление из Крыма в ближайшее время
08:56, 12 сентября 2014Политика
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Российская Федерация может начать военные действия по южному фронту в ближайшее время.
Джемилев предупреждает об угрозе со стороны россиян / УНИАН
Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире "Первого национального", пишет РБК-Украина.
По словам Джемилева, среди так называемых "отрядов самообороны" Крыма ведутся разговоры о военных действиях на южном фронте, наступление может произойти "завтра-послезавтра".
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