СМИ: Российских ученых отказываются публиковать в зарубежных журналах

Ведущие научные издания Европы и США начали отказывать в публикациях ученым из России. Об этом российскому изданию «Известия» рассказали пятеро ведущих ученых из Российской академии наук (РАН) и издатели российских журналов, работающих в области физики и химии.

По словам ученых, тенденция связана с санкциями против России: работы посылаются обратно автоматически, без рецензирования - обычно лишь после него решается, будет ли опубликована работа или нет.

Больше всего отказов получили ученые из Института проблем химической физики РАН. По их словам, число необоснованных отказов резко подскочило с июня этого года.

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"Я отослал статью в журнал Beilstein Journal of Organic Chemistry (издатель — немецкий Институт Бейльштейна), где меня раньше публиковали. Обычно редактор направляет материал рецензентам, на экспертизу по новизне и прочему. В этом случае направлять не стали, сразу же сказали, что статья неинтересна для журнала, что странно: журнал по органической химии, статья о ней же. При этом соавторы той статьи не были удивлены этому, сказали, что многие их знакомые из других отделений РАН также стали получать отказы от журнала", - заявил главный научный сотрудник Института проблем химической физики РАН Сергей Чапышев.

В немецком Beilstein Journal of Organic Chemistry сказали российскому изданию, что роста числа отказов не наблюдают.

Нечто подобное, по словам исследователей, было 6 лет назад – после вооружённого конфликта в Южной Осетии.