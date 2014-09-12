Из плена боевиков освобождены еще 36 военных - Порошенко
07:05, 12 сентября 2014Политика
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Из плена боевиков на Донбассе в рамках Минского протокола освобождены еще 36 украинских военных.
36 военных освобожден из плена / Facebook Мустафа Наем
Об этом отмечается на Facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.
"В результате переговоров из плена боевиков освобождены вчера 21 и только что 36 украинских военных", - говорится в сообщении.
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