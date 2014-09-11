The Guardian: Украинские власти заявили, что большая часть войск РФ вернулась на свою сторону границы

Украинские власти сообщили, что Россия отвела значительное количество своих войск после масштабной наступательной операции в прошлом месяце, в результате которой мятежники оттеснили украинские войска и восстановили контроль над некоторыми территориями, об этом пишет Люк Хардинг в своей статье, которая называется «Украинские власти заявили, что большая часть российских войск вернулась на свою сторону границы», опубликованной в британской газете The Guardian.

Выступая на заседании кабинета министров, которое транслировалась по украинскому телевиденью, президент Петр Порошенко сказал: «По последней информации, которую я получил от нашей разведки, 70% российских войск вернулись на свою сторону границы. Это дает нам еще одну более твердую надежду на то, что мирные инициативы имеют хорошие перспективы».

Украина и Запад неоднократно обвиняли Россию в разжигании пророссийского восстания, которое длится уже 5 месяцев, в том, что она поставляет повстанцам оружие, технику, а также направляет российские войска, работающие под прикрытием. Москва отрицает все обвинения. В конце августа, по оценкам НАТО, более 1000 российских солдат действовали под прикрытием на территории Украины, чтобы помочь сепаратистам оттеснить обратно украинские войска, которые добились немалых успехов.

Порошенко сообщил, что некоторые территории на востоке Украины получат особый статус. Он подчеркнул, однако, что Украина останется суверенным и единым государством, в соответствии с условиями мирного договора, подписанного в Минске в минувшую пятницу.

Президент признал, что соглашение о прекращении огня очень сложно выполнять, поскольку, как он утверждает, мятежники постоянно нарушают его. По его словам, начиная с пятницы пятеро украинских солдат погибли, еще 33 были ранены.

В минувшие выходные был также убит один мирный житель во время обстрела портового города Мариуполя, который находится под контролем украинских войск, и который теперь оказался на линии фронта. Свидетели также сообщили, что поздно вечером во вторник были обстрелы в Донецке, который как и Луганск находится под контролем повстанцев.

Порошенко заявил, что Украина в настоящее время перегруппировывает свои силы, но не для того чтобы подготовить следующую наступательную операцию, а для того чтобы защитить свою территорию от новых атак мятежников. Некоторые предполагали, что повстанцы планируют захватить Мариуполь, чтобы попытаться создать наземный коридор, который соединил бы их территорию на востоке с Крымом, который Россия оккупировала и аннексировала этой весной. Повстанцы хотят забрать себе большой кусок территории на юго-востоке Украины, включая Харьков и Одессу.

Пока неясно, однако, какое политическое решение Порошенко намерен предложить для востока. Очень сомнительно также, что любая инициатива украинских властей сможет удовлетворить сепаратистов, которые настаивают на полной независимости или хотя бы на радикальной «федерализации», к которой призывала Россия. Это дало бы возможность России оставить восток Украины под своим контролем, а также ослабило бы прозападное украинское правительство, практически закрыв для Украины путь к европейской интеграции.

Порошенко исключил возможность полного разделения между востоком и остальной частью страны. «Минский протокол предусматривает восстановление и сохранение украинского суверенитета на всей территории Донбасса (в восточной Украине), в том числе подконтрольной боевикам. Не может быть и речи о федерализации или отделении какой-либо украинской территории», – сказал он.

Между тем, Ангела Меркель заявила в среду, что она поддерживает введение новых санкций Европейского союза против России. Выступая в немецком парламенте, Меркель сказала, что санкции должны быть введены немедленно, потому что мирный план для Украины не был выполнен в полном объеме.

ЕС разработал еще один раунд санкций против России, но отложил их реализацию. Последние санкции, по ожиданиям, должны быть направлены на российский энергетический и оборонный секторы, и усложнить доступ к международным кредитам.

Министры иностранных дел ЕС встречались в среду, чтобы обсудить санкции, при этом некоторые страны просят подождать и посмотреть, действительно ли соблюдается режим прекращения огня. Меркель считает, что в Украине произошли «улучшения», но нет «стопроцентного перемирия». Она сказала, что в связи с отсутствием ясности в отношении мирного плана, она поддерживает «публикацию» в Официальном журнале ЕС новых санкций – шаг, который приблизил бы их введение. Они могут быть отменены снова, как только мирный договор будет полностью реализован, сказала она.

В среду Порошенко подписал закон, разрешающий Украине ввести свои санкции против российских фирм и частных лиц, которые предположительно поддерживают сепаратистов в восточной Украине.

В Праге председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая контролирует режим прекращения огня, сказал, что было бы разумно предоставить больше времени для мирного процесса, прежде чем вводить дальнейшие санкции против России. Дидье Буркхальтер, президент Швейцарии, также заявил, что ОБСЕ в ближайшее время задействует беспилотные самолеты, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня.

В Москве представители Amnesty International сообщили о том, что у них есть документальные свидетельства военных преступлений обеих сторон, а также неоднократно критиковали Россию за ее участие в конфликте. «Amnesty International назвала конфликт в Украине международным, а Россию – участником этого конфликта», – сказал генеральный секретарь организация Салил Шетти на пресс-конференции.