Правительство Словакии передало участникам АТО свыше 2,5 тонн гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с этой гуманитарной помощью. В передаче грузу от Словакии приняли участие атташе по вопросам обороны Иван Белла, атташе по вопросам полиции Йозеф Янкович, а также начальник управления здравоохранения департамента материально-технического обеспечения Госпогранслужбы Украины Валентин Волоха, представители Министерства обороны Украины.

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Среди помощи – спальные мешки, обувь, дезинфицирующие средства, медицинские шины и пр.