Офицер НАТО: Российские войска остаются в Украине

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в четверг в Брюсселе сообщил военный офицер альянса.

„Сообщение об уменьшении российских войск в восточной Украине было бы хорошим первым шагом, но информации относительно этого у нас нет. Дело в том, что в восточной Украине еще находится около тысячи российских военных со значительным количеством военной техники и около 20 тысяч военных на границе России с Украиной”, - сказал он.

Читайте такжеРоссия отводит войска, но оставляет военных инструкторов - ТымчукВоенный офицер подчеркнул, что по оценке НАТО, по состоянию на сегодня россияне продолжают сохранять "большое и эффективное" военное присутствие вдоль границы Украины. Кроме того, Россия продолжает поставлять сепаратистам сложную военную технику.

„НАТО продолжает призывать Россию сотрудничать с международным сообществом и правительством Украины, чтобы найти политическое решение кризиса. Мы, как и раньше, очень обеспокоены российско-украинским кризисом и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией. Украина является ценным партнером для НАТО, она основатель Партнерства ради мира и регулярно принимает участие в операциях и учениях НАТО”, - заявил офицер Альянса.