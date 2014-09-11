СНБО: За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

За сутки в боевых столкновениях на востоке Украины потерь среди украинских военных нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки в боевых столкновениях потерь среди военнослужащих сил АТО нет», - заявил он.