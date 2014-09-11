СНБО: За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет
14:55, 11 сентября 2014Политика
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Несмотря на нарушение перемирия пророссийскими боевиками, украинским бойцам удалось избежать потерь.
REUTERS
За сутки в боевых столкновениях на востоке Украины потерь среди украинских военных нет.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки в боевых столкновениях потерь среди военнослужащих сил АТО нет», - заявил он.
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