Во Львове неизвестные сообщили о минировании бронетанкового завода и завода "Лорта"

В 13.52 к работникам милиции поступило сообщение об анонимном звонке от мужчины о минировании территории и здания Львовского бронетанкового завода на улице Стрыйской.Читайте такжеЛьвовский аэропорт на несколько часов приостановил работу из-за сообщения о теракте

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Львовского областного управления милиции Светлана Добровольская, в 13.35 неизвестный сообщил о минировании здания завода "Лорта" на улице Патона во Львове, после чего бросил трубку.

В 13.52 к работникам милиции поступило сообщение об анонимном звонке от мужчины о минировании территории и здания Львовского бронетанкового завода на улице Стрыйской.