Во Львове неизвестные сообщили о минировании бронетанкового завода и завода "Лорта"
14:45, 11 сентября 2014Политика
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Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Львовского областного управления милиции Светлана Добровольская, в 13.35 неизвестный сообщил о минировании здания завода "Лорта" на улице Патона во Львове, после чего бросил трубку.
Во Львове неизвестные сообщили о минировании
В 13.52 к работникам милиции поступило сообщение об анонимном звонке от мужчины о минировании территории и здания Львовского бронетанкового завода на улице Стрыйской.Читайте такжеЛьвовский аэропорт на несколько часов приостановил работу из-за сообщения о теракте
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Львовского областного управления милиции Светлана Добровольская, в 13.35 неизвестный сообщил о минировании здания завода "Лорта" на улице Патона во Львове, после чего бросил трубку.
В 13.52 к работникам милиции поступило сообщение об анонимном звонке от мужчины о минировании территории и здания Львовского бронетанкового завода на улице Стрыйской.
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