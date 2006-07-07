На Банковую подтягиваются главные действующие лица
13:31, 07 июля 2006Политика
3158
В Секретариат прибыли Мороз, Ехануров, замечены машины лидеров фракций
Лидеры парламентских фракции прибывают в Секретариат Президента для участия в круглом столе с главой государства Виктором ЮЩЕНКО. Об этом сообщает 5-й канал.
В частности, канал подтверждает, что в Секретариат прибыли новый спикер Александр МОРОЗ и премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ.
Как передает 5-й канал, в Секретариат продолжают приезжать автомобили лидеров фракций. Однако они останавливаются во внутреннем дворе и неизвестно, кто уже прибыл на Банковую.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter