Грузовикам запретили въезд в Киев

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, с сегодняшнего дня въезд в город большого грузового транспорта разрешен лишь ночью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании расширенной коллегии КГГА.

Решение принято с целью сокращения количества «пробок» в городе и уменьшения нагрузки на мосты столицы в часы «пик», поскольку из-за грузовиков в это время нагрузка на мосты удваивается.

Как сообщил в интервью журналистам, комментируя это распоряжение, заместитель Киевского городского председателя Иван САЛИЙ, это распоряжение начинает действовать действительно с сегодняшнего дня, но необходимо около месяца, чтобы обеспечить его полное выполнение.

«Сегодня оно начнет действовать, но действовать для руководителей учреждений, которые должны обеспечить его выполнение. То есть, для водителей оно будет действовать где-то через месяц», - сообщил И.САЛИЙ.

По его словам, сейчас будут предупреждены руководители всех общественных организаций, государственных и коммунальных учреждений, частного бизнеса, которые используют большие грузовики. На сегодняшний день, отметил он, перед властью города стоит вопрос определения мест отстоя на въездах в Киев, а в перспективе – строительства специальных площадок для грузовиков, сервисных центров.

«Эта ситуация, как оказалось, не такая простая. Единственное, что вдохновляет ее реализовать – воля мэра», - подчеркнул И.САЛИЙ.