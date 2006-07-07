Ющенко встречается с Морозом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с новоизбранным председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В пресс-службе также отметили, что по результатам встречи будет распространено соответствующее сообщение.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ был избран председателем Верховной Рады вчера ночью после того, как кандидат на должность спикера от блока “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО снял свою кандидатуру с голосования. В бюллетень также был включен кандидат от фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ. Все 238 депутатов фракции Партии регионов, КПУ и СПУ, которые приняли участие в выборах спикера, проголосовали за А.МОРОЗА.

Фракции “Нашей Украины” и БЮТ решили не участвовать в этом голосовании, выдвижение А.МОРОЗА на должность спикера, которое состоялось вопреки предыдущим договоренностям в рамках коалиции БЮТ - “Наша Украина” – СПУ, стало для них неожиданностью.