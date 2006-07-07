Винский и Порошенко готовят переворот в Соцпартии?

«Братство» утверждает, что первый секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ и член “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО готовят внеочередной съезд Социалистической партии, цель которого - перевыборы действующего председателя партии Александра МОРОЗА.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении «Братства», вероятнее всего, новым лидером партии станет давний союзник П.ПОРОШЕНКО - Юрий ЛУЦЕНКО. “Потеря последним министерского портфеля - вопрос практически решен”, отмечают в “Братстве”.

По словам авторов сообщения, “кроме личной обиды ПОРОШЕНКО на МОРОЗА, такой ход обусловлен проблемами во взаимоотношениях самого ПОРОШЕНКО с НСНУ. Маловероятно, что ПОРОШЕНКО лично возглавит СПУ, но станет главным финансистом партии и повысит свое влияние в парламенте”. Однако “Братство”, ссылаясь на информированный источник, не исключает и раскол социалистов на съезде.

Как сообщал УНИАН, И.ВИНСКИЙ 6 июля заявил, что подает в отставку с должности первого секретаря Политсовета СПУ в связи с тем, что председатель СПУ А.МОРОЗ “фактически поддержал линию на развал Коалиции демократических сил”, отказавшись голосовать за кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера, выдвинутую “Нашей Украиной”.