Депутаты попрощались до вторника

Верховная Рада Украины перенесла свое заседание на вторник, 11 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовало 407 из 440, зарегистрированных в зале.

В частности, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ по требованию фракций «Наша Украина» и БЮТ поставил на голосование предложение сделать перерыв в работе ВР до 10.00 вторника, и это предложение нашло поддержку в сессионном зале.

В то же время перед голосованием А.МОРОЗ отметил, что, несмотря на заявление о прекращении существования помаранчевой коалиции, юридически этот вопрос еще не оформлен.

Он посоветовал лидерам «Нашей Украины» и БЮТ просмотреть документы, ими подписанные, в которых определяется четкая процедура прекращения деятельности коалиции.

Перед голосованием А.МОРОЗ сказал, что ВР может продолжать сегодня заседание и избирать руководство парламента, но «строить дальнейшую работу на конфронтации не хочу».

Он отметил, что в парламенте “создалась новая ситуация, и она в юридическом отношении на настоящий момент не нарушает ни регламента ВР, ни Конституции, но есть политико-правовые особенности этого решения, и продолжение работы ВР нуждается в соответствующих консультациях и решениях политических органов партий”.

По словам А.МОРОЗА, необходимость перерыва в работе парламента до вторника можно обосновать тем, что должно быть или подтверждено функционирование коалиции, которая была сформирована ранее, или должна быть создана новая коалиция.

Как сообщал УНИАН, 6 июля председателем Верховной Рады был избран лидер СПУ А.МОРОЗ. За него проголосовали 238 народных депутатов, причем 186 из них – из Партии регионов, которая осталась за рамками коалиционного соглашения, подписанного недавно. Блок Юлии Тимошенко и “Наша Украина” участия в выборах спикера не принимали.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что помаранчевая коалиция де-факто не состоялась.

«Наша Украина» также считает, что демократической коалиции не существует. По словам Романа БЕССМЕРТНОГО, дальнейшая позиция «Нашей Украины» будет выработана после обсуждения ситуации в блоке.