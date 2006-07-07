А у Кинаха - своя свадьба...

В Киеве начал работу XI внеочередной съезд Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, президент УСПП Анатолий КИНАХ, открывая съезд, сообщил, что для участия в съезде зарегистрировались 538 делегатов.

В общей сложности участие в съезде принимают 5127 участников, среди которых представители правительства, Верховной Рады, зарубежных представительств УСПП, представители ассоциаций промышленников.

Делегаты избрали рабочий президиум съезда, в который, в частности, вошли премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ, глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК, председатель Госкомпредпринимательства Андрей ДАШКЕВИЧ, председатель Государственной налоговой администрации Александр КИРЕЕВ и другие.