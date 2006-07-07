«Наша Украина» угрожает Морозу судом

«Наша Украина» настаивает на том, чтобы сначала была создана новая коалиция, после чего избиралось руководство парламента и распределялись комитеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил то, что до момента официального оформления новой коалиции необходимо объявить перерыв в работе ВР и «никаких действий не совершать».

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, если до создания коалиции будут избраны заместители председателя ВР, то «обращение в Административный суд становится вполне возможным». «Мы понимаем, что вчера де-факто создано большинство, но оно юридически не оформлено», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что вчера де-факто коалиция «Нашей Украины», СПУ и БЮТ завершила свое существование. По его словам, существование коалиции должно подтверждаться общим голосованием. «Если вы хотите, чтобы треть зала находилась вне влияния на ситуацию, то продолжайте избирать руководство и вы увидите, как это аукнется осенью», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В настоящее время, как и требовала фракция «Наша Украина», проходит заседание Согласительного совета лидеров фракций парламента.