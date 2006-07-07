В парламенте снова объявлен перерыв

11:06, 07 июля 2006
Политика
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Работает Согласительный совет

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ объявил перерыв на 25 минут для проведения Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим требованием выступили представители фракций «Наша Украина» и БЮТ.

По словам А.МОРОЗА, он приглашает на Согласительный совет только лидеров фракций.

Заседание должно возобновиться в 11.20.

 

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