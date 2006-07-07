В парламенте снова объявлен перерыв
11:06, 07 июля 2006Политика
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Работает Согласительный совет
Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ объявил перерыв на 25 минут для проведения Согласительного совета.
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим требованием выступили представители фракций «Наша Украина» и БЮТ.
По словам А.МОРОЗА, он приглашает на Согласительный совет только лидеров фракций.
Заседание должно возобновиться в 11.20.
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