Тимошенко: парламент работает полулегально

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что помаранчевая коалиция не состоялась де-факто, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право распустить парламент, поскольку уже истек 30-дневный срок для создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня абсолютно очевидно, что явления в политике, против которых пытались бороться демократические силы на протяжении 10 лет, вчера начали «свое триумфальное возвращение».

Она заметила, что не хочет давать преждевременных оценок, почему это состоялось и кто в этом виноват.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, главное, что сегодня можно констатировать, - сделана «попытка возвращения старой банды, с которой боролась вся страна».

Она подчеркнула, что абсолютно не известна и не оценена правовая ситуация, поскольку «Наша Украина» и БЮТ расценивают демократическую коалицию, задекларированную между тройкой, как не состоявшуюся. «Как такую, что с правовой точки зрения не родилась, не реализовалась, и что с момента начала работы парламента прошло значительно больше, чем 30 дней, а коалиция эта просто не создана», - сказала она.

При этом она подчеркнула, что не имеет смысла отзывать подписи, поскольку коалиция не создана – она не вступила в свою правовую законную силу.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, преждевременно говорить о каком-либо другом формате коалиции, пока Президент не определится, хочет ли он воспользоваться своим правом и распустить парламент в связи с нарушением сроков создания коалиции.

Она подчеркнула, что пока Президент не определится, парламент будет работать полулегально.

Относительно того, готов ли БЮТ перейти в оппозицию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что решение будет официально объявлено после того, как соберутся первичные ячейки блока на свои заседания, а затем этот вопрос рассмотрит политсовет блока и примет официальное решение.

Комментируя по просьбе журналистов позицию Александра МОРОЗА, она отметила, что А.МОРОЗ в ходе избирательной кампании не декларировал, что он может объединиться с Партией регионов, и поэтому она считает, что его поддержка в обществе будет значительно меньше.

Говоря о коммунистах, она также отметила, что в ходе избирательной кампании они декларировали борьбу с олигархами, а затем с ними объединились.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, объединение Партии регионов, социалистов и коммунистов является ситуативным образованием.

Также она отметила, что после вчерашних событий мало у кого есть оптимизм, что помаранчевая коалиция может возродиться. «Вчера пошли необратимые процессы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.