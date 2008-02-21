В Донецке снесли памятный знак жертвам Голодомора

Памятный знак жертвам Голодомора снесли в Донецке, сообщает “5-й канал”. Крест, на месте которого планировали построить часовню, демонтировали судебные исполнители. Об этом телеканалу сообщил председатель "Молодежного союза "Наша Украина" Степан БАРНА. По его словам, санкцию на снесение знака дал городской председатель Донецка, а сразу после снесения креста в сквере начали рубить деревья и готовить участок для строительных работ.

При этом С.БАРНА утверждает, что каменный знак на месте, освященном под строительство храма, не пострадал.

По информации “5-го канала”, по этому делу “Молодежный союз Наша Украина” намерен обратиться в правоохранительные органы. В мэрии Донецка телеканалу так прокомментировали это событие: никаких разрешений на возведение каких-либо памятных знаков Голодомора городская власть не давала.