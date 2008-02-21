На 5 канале в проекте «Rе:Акція» примут участие нардепы Гудыма и Коновалюк

Сегодня в 19.15 на “5 канале” в проекте «Rе:Акція» примут участие народные депутаты Александр ГУДЫМА (БЮТ) и Валерий КОНОВАЛЮК (Партия регионов), эксперты Сергей ТОЛСТОВ (Институт политического анализа и международных исследований) и Тарас БЕРЕЗОВЕЦ (политолог), а также четверка ведущих отечественных журналистов.

Тема программы: “Что привезет Юлия ТИМОШЕНКО из Москвы? Какие результаты принесет визит премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву? Последствия газовых переговоров – насколько они будут отвечать интересам Украины?”.

«Rе:Акція» является совместным проектом информационного агентства УНИАН, “5 канала”, радио 106 FМ и холдинга «Главред-медиа».