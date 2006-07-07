Жвания: Мороз будет спикером три дня

«Наша Украина» в случае согласия на коалицию с Партией регионов будет требовать смещения лидера СПУ Александра МОРОЗА с должности Председателя Верховной Рады.

Об этом заявил журналистам представитель «Нашей Украины» Давид ЖВАНИЯ, передает «Украинская правда».

Он объяснил, что Партия регионов попытается приобщить к коалиции Нашу Украину, которая после «измены МОРОЗА» не будет с ним принимать участия в одной коалиции.

«Мы не пойдем в одну коалицию с социалистами и коммунистами – это однозначно», - заявил Д.ЖВАНИЯ, добавив, что возможность объединения с Партией регионов в новых условиях еще не обсуждалась с «регионалами».

Д.ЖВАНИЯ считает спикерство А.МОРОЗА временным. «МОРОЗ похоронил Соцпартию как таковую, обменяв это на три дня пребывания в кресле спикера», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

«Он – профессиональный изменник, жадный, циничный, корыстный человек», - добавил Д.ЖВАНИЯ.

В свою очередь представитель Соцпартии Ярослав МЕНДУСЬ сообщил, что избрание А.МОРОЗА спикером дает шанс на создание широкой коалиции с участием Партии регионов и «Нашей Украины».

«Сегодняшнее голосование открывает путь для создания коалиции в широком формате, о чем неоднократно говорил Президент - нам нужно сшивать Украину», - добавил Я.МЕНДУСЬ.