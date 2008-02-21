Председатель Сбербанка России в глазах Тимошенко будет искать «зеленый свет»

Председатель Сбербанка России Герман Греф проведет в четверг встречу с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

«Нам важно понимать позицию правительства Украины, каким правительство Украины видит нашу деятельность на Украине», - сказал он по итогам заседания коллегии председателей территориальных банков Сбербанка, добавив, что аналогичную встречу проводили в Казахстане, и там руководство страны дало «зеленый свет в развитии банка».

Греф напомнил, что на сегодняшний день Сбербанк имеет два дочерних банка - на Украине и в Казахстане.

Он также сообщил, что в начале марта пройдет собрание акционеров дочернего банка Сбербанка на Украине и Сбербанк готовится к выработке стратегии своей деятельности на украинском рынке.

«Мы слишком крупный банк, чтобы пробраться на Украину незаметно», - сказал Греф.

Газета.ру