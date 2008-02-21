Председатель Сбербанка России в глазах Тимошенко будет искать «зеленый свет»

06:21, 21 февраля 2008
Политика
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Продолжается визит премьера Украины в Москву

Герман Греф. Фото с сайта G8russia.ru
Председатель Сбербанка России Герман Греф проведет в четверг встречу с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

«Нам важно понимать позицию правительства Украины, каким правительство Украины видит нашу деятельность на Украине», - сказал он по итогам заседания коллегии председателей территориальных банков Сбербанка, добавив, что аналогичную встречу проводили в Казахстане, и там руководство страны дало «зеленый свет в развитии банка».

Греф напомнил, что на сегодняшний день Сбербанк имеет два дочерних банка - на Украине и в Казахстане.

Он также сообщил, что в начале марта пройдет собрание акционеров дочернего банка Сбербанка на Украине и Сбербанк готовится к выработке стратегии своей деятельности на украинском рынке.

«Мы слишком крупный банк, чтобы пробраться на Украину незаметно», - сказал Греф.

Газета.ру

 

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