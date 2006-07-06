В парламенте объявлено голосование по кандидатуре председателя ВР

В парламенте объявлено голосование по кандидатуре председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель счетной комиссии Евгений ШАГО продемонстрировал народным депутатам образец бюллетеня для голосования. В нем две фамилии – Николай АЗАРОВ и Александр МОРОЗ, также содержится графа “не поддерживаю ни одного кандидата”.

За утверждение этого бюллетеня проголосовали 234 из 244 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали фракции «Наша Украина» и БЮТ. Фракции Партии регионов и Компартии проголосовали в полном составе, социалисты поддержали 27 из 32.

После этого было объявлено начало голосования, которое продлится до 22.10. Затем отводится время на подсчет голосов.