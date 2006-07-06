Депутат НУ Артеменко намекает, что Мороз ведет себя как ”девица с Окружной”

Представитель фракции «Наша Украина» Юрий АРТЕМЕНКО заявляет о непоследовательности социалистов в вопросе кандидатуры на должность спикера Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба блока «Наша Украина» со ссылкой на слова депутата.

“Мы являемся свидетелями непоследовательности позиций отдельных представителей, в том числе и лидеров, фракции СПУ в вопросе кандидатуры на должность спикера», – сказал Ю.АРТЕМЕНКО. «Члены нашей фракции, невзирая на симпатии или антипатии к той или иной кандидатуре наших партнеров, ставя свои подписи под соглашением, понимали – главное, что должно отличать политика от бизнесмена – это понятие морали, чести и выполнения обязательств», - добавил он.

“Члены СПУ подписали соглашение, которое не предусматривает право вето, в котором есть раздел под названием “Этика поведения членов коалиции”, напомнил Ю.АРТЕМЕНКО. «К сожалению, еще не начав работу, не заняв каких-то должностей и не взяв на себя груз ответственности перед обществом, Александр МОРОЗ начал нарушать коалиционное соглашение, тем самым бросая вызов партнерам по Коалиции», говорит нашеукраинец.

«Не известно, какие мотивы у Александра МОРОЗА, но он должен осознавать, что если представители его фракции не поддержат кандидатуру, выдвинутую в соответствии с соглашением “Нашей Украиной”, то это подвергнет сомнению существование коалиции вообще», – отметил Ю.АРТЕМЕНКО. «То есть, социалисты могут похоронить надежду людей на демократическое большинство в парламенте. Надеюсь, что голосование за кандидатуру на должность спикера в парламенте расставит все по местам и покажет, кто является настоящим политиком, государственным деятелем, а кто – девицей с Окружной”, добавил депутат (Как известно, на Окружной в Киеве предлагают свои услуги проститутки).