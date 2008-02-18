Симоненко пугает Украину «ужасающими последствиями» признания Косово

Факт самопровозглашения независимости Косово - это свидетельство того, как набирает оборотов "очередной этап перераспределения зон влияния и борьбы капитала за мировые стратегические сырьевые ресурсы и транспортные коридоры". Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины (КПУ), народный депутат Петр Симоненко.

Как сообщает ЛігаБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу партии, политик особенно акцентировал на недопустимости принятия Президентом, правительством или парламентом Украины "авантюрного решения" о признании независимости Косово. "Последствия могут быть для нас ужасающими: уничтожение территориального единства Украины", - предупредил лидер украинских коммунистов.

Парламентарий также считает, что поддержка со стороны Соединенных Штатов и некоторых других государств, уже заявивших об официальном признании или о намерении признать независимость Косово, ведет к крайне взрывоопасному шагу - пересмотру решений Ялтинской и Потсдамской конференций, разрушению Хельсинских договоренностей о мире и стабильности на европейском континенте.

"Признание самопровозглашенной вопреки нормам международного права независимости Косово, например, делает реальностью денонсацию Россией, как правопреемницей Советского Союза, пакта Молотова-Риббентропа, согласно которому, кстати, Украина объединяла свои земли", - сказал лидер КПУ.