Ющенко предупредил заместителей Луценко, чтобы они не мешали работать своему шефу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает заместителей министра внутренних дел, чтобы они не мешали работе министра Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на коллегии МВД Украины, Президент отметил, что настаивает на кардинальных изменениях в работе Министерства внутренних дел.

«У вас есть шанс, пришел новый министр», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он выразил пожелание в адрес Ю.ЛУЦЕНКО, чтобы тот непосредственно осуществлял свою работу, а не его помощники.

По словам главы государства, если заместителям министра нечего делать, кроме того, чтобы рассылать указания от имени министра, он может их трудоустроить на другую работу.

В.ЮЩЕНКО также призвал не привносить политику в такой аполитичный орган как Министерство внутренних дел.