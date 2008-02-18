Кириленко говорит, что парламенту сегодня не до Косово

Сегодня относительно Косово нельзя делать неосмотрительных и поспешных заявлений.

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил лидер фракции БЮТ в Верховной Раде Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сначала ситуацию вокруг Косово «должны прокомментировать специалисты, ответственные в этих вопросах, в частности Министерство иностранных дел, те, кто отвечает за внешнюю политику».

По мнению И.КИРИЛЕНКО, нужно дождаться реакции мирового сообщества.

Также депутат не исключил, что ситуация, подобная косовской, может произойти и в Украине.

«Казалось бы, сколько того Косово, и где оно находится, но прецедент может быть», – сказал он.

Отвечая на вопрос, возможна ли какая-то реакция Верховной Рады Украины на провозглашение независимости Косово, И.КИРИЛЕНКО отметил, что «в парламенте совсем другая температура», и ему сегодня не до Косово.

По словам депутата, в Украине есть много внутренних вопросов, которые нужно решить, но перед этим необходимо разблокировать работу самого парламента.