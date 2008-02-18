Регионалы открестились от ”скандала” с Балогой

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет "значительным скандалом" выход главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ из партии «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что события, происходящие внутри коалиции, не являются проблемами Партии регионов. «Мы не ставим себе целью вмешиваться в интересы коалиции», - сказал он.

При этом А.ЕФРЕМОВ отметил, что и без вмешательства Партии регионов видно, что коалиция из-за значительных противоречий не может существовать. «Выход БАЛОГИ – это скандал, но это не наш скандал», - сказал он.