У Литвина увидели сценарий доведения ситуации до абсурда

Фракция Блока Литвина готова наработать компромиссные предложения с целью разблокировать роботу Верховной Рады и вынести их на рассмотрение собрания народных депутатов или заседания актива фракций ВР.

Об этом сказал в интервью УНИАН первый заместитель лидера фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

По его словам, завтра в 9.30 фракция собирается в сессионном зале и «попробуем выработать предложения для всей Верховной Рады».

И.ШАРОВ не исключил, что сегодняшнее поведение председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА является попыткой «переломить меньшинство и заставить его работать». В то же время он добавил, что «депутатов переломить сложно».

И.ШАРОВ также не исключает варианта, что "разработан сценарий доведения ситуации до абсурда, чтобы потом с нуля начинать формировать и руководящий состав парламента, и коалицию».

Он отметил, что хочет встретиться с А.ЯЦЕНЮКОМ, чтобы понять, какими мотивами он руководствуется в нынешней ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, А.ЯЦЕНЮК заявил, что фракция Партии регионов не хочет договариваться, и отказался проводить заседание Согласительного совета.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, утром уже состоялось заседание руководителей фракций парламента, и стало понятно, что желание договариваться отсутствуют.

Также, сказал председатель ВР, стало очевидным, что «речь идет о креслах и о власти».