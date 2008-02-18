В ЕС говорят, что не потратят на переговоры с Украиной ни дня лишнего

Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН прогнозирует, что процесс переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом займет несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

П.МЕНДЕЛЬСОН заметил, что если говорить исключительно о процессе переговоров и заключения соглашения, процесс «займет несколько недель, но, с другой стороны, это будет чрезвычайно серьезное, чрезвычайно ценное, чрезвычайно важное соглашение с точки зрения будущего экономики Украины и той пользы, которую оно принесет».

Еврокомиссар отметил, что за цель поставлено не только заключить углубленное соглашение, но и всестороннее. «Это очень амбициозная задача, и нас ожидает длинный и сложный процесс, но он не займет ни дня лишнего времени, чтобы заключить соглашение действительно нужное и в самом деле ценно, как мы того хотим», - подчеркнул П.МЕНДЕЛЬСОН.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что после подписания протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию начало официальных переговоров с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли является вторым значимым шагом для интеграции Украины в ЕС.

По словам Президента, в 2007 году во время консультаций с ЕС была согласована ориентировочная структура усиленного соглашения между Украиной и ЕС, предусматривающая урегулирование вопросов, связанных с движением товаров, свободным движением услуг, предоставление услуг, капитала и частично рабочей силы.

«Я вижу два момента, которые формулируют новые экономические перспективы Украины. Пункт первый – это, собственно говоря, сама либерализация торговых отношений между Украиной и ЕС. И второй блок выгод, которых ожидает Украина, – это, собственно говоря, модернизация самой внутриэкономической жизни», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.