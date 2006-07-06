Партия регионов назвала своего кандидата на должность спикера

На Согласительном совете лидеров фракций решено рассмотреть вопрос об избрании председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, решили сегодня не рассматривать вопрос о количестве и ведении комитетов ВР Украины.

Он отметил, что это связано с тем, что у юристов есть замечания относительно предложенного проекта постановления и поэтому он сейчас дорабатывается.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во фракции Партии регионов принято решение о выдвижении кандидатуры Николая АЗАРОВА на должность председателя ВР Украины. В то же время он отметил, что фракция будет исходить из ситуации, которая будет складываться в парламенте, и уже тогда будет предлагать или не будет предлагать эту кандидатуру.