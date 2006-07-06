Партия регионов назвала своего кандидата на должность спикера
Фамилию огласил Янукович
На Согласительном совете лидеров фракций решено рассмотреть вопрос об избрании председателя Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
По его словам, решили сегодня не рассматривать вопрос о количестве и ведении комитетов ВР Украины.
Он отметил, что это связано с тем, что у юристов есть замечания относительно предложенного проекта постановления и поэтому он сейчас дорабатывается.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во фракции Партии регионов принято решение о выдвижении кандидатуры Николая АЗАРОВА на должность председателя ВР Украины. В то же время он отметил, что фракция будет исходить из ситуации, которая будет складываться в парламенте, и уже тогда будет предлагать или не будет предлагать эту кандидатуру.