Дорожку из Нашей Украины для Балоги проторил Криль

Глава Секретариата Президента Виктор Балога намерен создать политическую силу с центристской идеологией, на которую сможет положиться президент Виктор Ющенко. К участию в проекте уже приглашены несколько партийных лидеров, в том числе члены блока "Наша Украина–Народная самооборона", пишет Коммерсант-Украина.

Напомним, что в пятницу Балога заявил о своем выходе из партии «Народный союз «Наша Украина».

По информации издания, глава СП действительно намерен создать центристскую партию, но не с "нуля", а на базе нескольких существующих политических сил. В частности, приглашение к сотрудничеству получил председатель УРП "Собор" Анатолий Матвиенко, имеющей первый порядковый номер среди всех зарегистрированных украинских партий. Господин Матвиенко попросил некоторое время на размышления, пишет Коммерсант. Заместитель главы фракции НУНС Тарас Стецькив полагает, что примеру Виктора Балоги последуют немногие: "Я не думаю, что у Балоги окажется много последователей. К тому же, пока непонятно, куда идти".

Интригу вокруг поступка Виктора Балоги усилило заявление председателя Народного руха Бориса Тарасюка. Выступая в эфире "Пятого канала" он сообщил, что партия, ради которой глава СП покинул ряды "Нашей Украины", будет называться "Гарт". "Ее структуры в явочном порядке уже создаются. И я не исключаю, что эта партия будет себя презентовать как новая политическая опора президента",– заявил господин Тарасюк.

Пока точно известно, сообщает издание, что общественная организация "Гарт" действительно существует и к ее созданию имеет отношение народный депутат фракции НУНС, близкий друг господина Балоги Игорь Криль. Однако пока говорить о новом политическом проекте на базе этой организации господин Криль отказывается.