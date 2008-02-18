Ющенко не комментирует угрозы Путина, потому что хочет жить по-дружески

Президент Виктор Ющенко уверяет, что на территории Украины не будут размещены ядерные запасы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер", комментируя дискуссии вокруг возможного вступления Украины в НАТО.

"Украина больше 10 лет назад подписала соглашение, международные обязательства, где мы четко заявили: на территории Украины никогда не будут размещены ядерные запасы. Ни собственные, так как мы добровольно вышли из ядерного клуба, ни ядерные запасы других стран", - сказал президент.

Он также снова подчеркнул, что "украинская Конституция запрещает на территории страны иметь военную базу любой стране или блоку стран".

Ющенко также отметил, что ощущает взаимопонимание с российской стороной в обсуждении вопроса НАТО. "Прежде всего, это диалог. И мне было приятно, что одним из выводов этого диалога является то, что Россия признает право Украины моделировать собственную политику безопасности. Это очень важно", - сказал президент.

Вместе с тем он не стал комментировать заявление президента РФ Владимира Путина относительно того, что руководители Украины подписали письмо о присоединении к плану действий относительно членства в НАТО вопреки воле населения страны.

"Мне не совсем нравится комментировать слова Владимира Владимировича – человека, которого я уважаю, так как он президент большой страны, нашего соседа, с которым надо всегда жить по-дружески и в согласии", - сказал Ющенко.

"Я все делаю для того, чтобы это согласие построить, но не теряя ни одного процента украинского интереса", - прибавил он.

Как известно, Путин угрожал также нацелить на Украину российские ракеты в случае размещения на ее территории баз НАТО.

Украинская правда