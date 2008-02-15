Герман: Балога достаточно ловкий и интересный политик

Заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что выход Виктора БАЛОГИ из “Народного Союза ”Наша Украина” является значительной потерей для партии.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

“Для партии “Наша Украина” это значительная потеря. В.БАЛОГА достаточно ловкий и интересный политик”, - отметила А.ГЕРМАН.

Она также добавила, что теперь, когда В.БАЛОГА уже не член “Нашей Украины”, “можно говорить о том, что он не будет иметь возможности админресурсом помогать этой партии”.

В то же время А.ГЕРМАН отметила, что выход В.БАЛОГИ из “Нашей Украины” является внутренним делом партии. При этом она отметила, что Партия регионов никогда не злорадствует над проблемами других партий. “Мы бесспорно хотели бы, чтобы в партии “Народный Союз “Наша Украина” было единство и взаимопонимание, мы им этого желаем”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также отметила, что Партия регионов предупреждала о наличии проблем как в “Нашей Украине” и БЮТ, так и в коалиции в целом и отмечала, что нет другого пути, чем объединение здоровых сил в парламенте. “Возможно наши коллеги по парламенту услышат голос самой действительности, самой жизни, если они не слышат нашего голоса, в котором есть здравый смысл и прагматическое разрешение политического кризиса, который имеет место в Украине”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА объявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина".