Коммунисты видели, как Яценюку с Банковой сказали: ша, мальчик

Нардеп-коммунист Леонид Грач в эфире Радио “Эра” напомнил, что некогда (во время перебранки при избрании Яценюка спикером ВР) он уже говорил, что «что мы только начали его воспитывать, но он отбился от рук».

Спикером ВР, утверждает Грач, руководят «как марионеткой, что позвонят с администрации, в данном случае секретариата Балоги, то он делает». Это – нанятый фаворит, уточнил нардеп.

Также Грач не считает, что Яценюк пытается учитывать интересы оппозиции. «Да ничего он не намагается, - отрезал депутат. - Он вчера попробовал заикнуться об этом позавчера, когда речь зашла о том, чтобы все-таки переголосовать один законопроект, его же сразу его же боссы политические сразу по носу дали и сказали, мальчик, ану ша, и он сразу сел. Поэтому, когда человек не имеет ни того, ни другого, ни третьего, о чем я говорил, опыта, политического зрения и своей позиции гражданской, тогда, конечно, он будет болтаться штангой и снесет ее…»