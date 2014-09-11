Все стоит, как и стояло: в России рассказали о втором "гумконвое"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС РФ Владимира Степанова.

"Гуманитарная помощь, та, которая сформирована, к сожалению, никаких изменений нет и никаких телодвижений не было. План, к сожалению, был не реализован и все стоит так, как и стояло. Что касается политических вопросов, я надеюсь, что все решится и помощь будет доставлена", — сказал он в Совете Федерации РФ.

Читайте такжеВторой российский гуманитарный конвой уже стоит в машинах на территории РФПо его словам, в настоящее время МЧС продолжает работу по сбору помощи.

"Россияне очень активно в этом участвуют и помогают те, кто может", — добавил Степанов.

Напомним, первый "гумконвой" незаконно прорвался в Украину 22 августа. Сотни непроверенных грузовиков проехали через границу без разрешения властей и сопровождения Красного Креста. Через два дня после "конвоя" началось масшабное наступление российской армии в Донецкой области.