Большое количество бронетехники из РФ идет в наступление на Новоазовск и Мариуполь - замкомандира "Азова"

Об этом он написал в соцсети.

"Внимание! Вторжение! Полномасштабное вторжение! Информация полностью подтверждена пограничниками и добровольцами. В районе населенных пунктов Марченко и Щербак вблизи Новоазовска через украинско-российскую границу прорвалось около 30 танков с закрашенной маркировкой Российской Федерации под символикой так называемой ДНР", - напсиал он.Читайте такжеТанки и БТРы из России зашли на территорию Украины и движутся в сторону Мариуполя - СМИ

Эта колонна бронетехники движется в сторону Тельманово и Амвросиевки. В то же время в районе Новоазовска на территорию Украины ворвалась огромное количество "Градов" и гаубиц. Террористы ДНР и российские агрессоры ведут обстрел из гранатометов хлебокомбината в самом Новоазовске, зпзначив Мосейчук.

"Идет наступление на Новоазовск и Мариуполь. Мариупольский гарнизон поднят по тревоге! Штурмовые группы батальона "Азов" и военные пытаются сдержать агрессора, но силы не равны. У агрессора преимущество в артиллерии и бронетехнике. Идет бой! Оборонять Мариуполь ничем. Пусть сдохнут генералы которые не выдали добровольческим батальоном тяжелого вооружения и бронетехники", - подчеркнул Мосейчук.