В Мариуполе нет комендантского часа - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

«В пределах города Мариуполя ограничений для передвижения граждан и транспорта нет», - сказано в сообщении.

И отмечено, что в распространенном во вторник, 9 сентября, официальном сообщении штаба антитеррористической операции относительно ограничения передвижения граждан и техники в южной части Донецкой области речь шла о Тельмановском и Новоазовском районах.

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Но, в ОГА констатировали, что некоторые СМИ неверно трактовали это вчерашнее официальное сообщение штаба АТО, и власти области обратились к журналистам с просьбой «внимательно изучать распространяемые официальными органами сообщения и использовать корректные заголовки в соответствующих новостных материалах».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области с целью обеспечения национальной безопасности Украины, содействия мерам по обороне государства, противодействия террористической деятельности с 10 сентября 2014 года на территории Новоазовского и Тельмановского районов установлены режимные ограничения.