Боевики обстреливают блокпосты сил АТО у 8 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В сообщении указывается, что зафиксированы обстрелы неподалеку населенных пунктов Дебальцево, Ольховка, Авдеевка, Ясиноватая, Красногоровка, Кировское, Майорск и Малоорловка.

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"Несмотря на трехсторонние договоренности, так называемые "ДНР" и "ЛНР" официально признали результаты этих переговоров. Тем временем террористы "ДНР" и "ЛНР" нарушают режим прекращения огня, осуществляя обстрелы позиций сил АТО", - подчеркивается в сообщении.