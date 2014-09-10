В трех районах Донецка возобновились обстрелы

"По состоянию на 19.00 обстановка в городе стабильно напряженная. Около 17.00 начали поступать сообщения от жителей о том, что в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах слышны звуки залпов", - говорится в сообщении Донецкого городского совета.

Читайте такжеБоевики "ДНР" захватили Донецкий университет и назначили ректора

Кроме этого, в Донецком горсовете сообщили, что восстановлено электроснабжение 200 домов частного сектора в микрорайонах Путиловка и 5-й участок Киевского района, а также 120 домов частного сектора микрорайона Текстильщик. Также 968 потребителям возобновлена подача газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СНБО констатировали соблюдение на Донбассе режима перемирия. Однако 9 сентября в СНБО сообщили, что за время перемирия - с 5 сентября - погибли 5 украинских военных, 33 получили ранения. По словам руководителя группы "Информационный сопротивление" Дмитрия Тымчука, боевики и войска РФ используют премирие для перегруппировки и разведки.