В НАТО пока что готовы поставлять Украине нелетальное оружие – Президент Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский в интервью TVN24 BIS вчера вечером.

"(Украина) может рассчитывать на помощь разного типа, адресованную также украинской армии, но там раздавались однозначные заявления, что не может идти речи о смертоносном вооружении. Это условия, о которых Украина знает", - сказал он.

Коморовский не исключил, что в будущем эта позиция может измениться, отметив, что уже сейчас ничто не запрещает Украине покупать оружие на международных рынках. "Изменятся ли они (условия для Украины)? Может, да", - сказал Коморовский.

Читайте такжеЛуценко признался, что не понимал специфичности вопроса торговли оружием со странами НАТОПрезидент Польши отметил, что во время дискуссий на саммите НАТО польские представители были среди государств, которые выступали за "более далеко идущие формы" поддержки Украины в условиях конфликта с Россией, но Альянс «принял такое решение, которое принял».

По словам Коморовского, Украина может рассчитывать на политическую поддержку западных государств, в частности, в вопросе введения новых санкций Европейским Союзом против России.

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