Ночью под Мариуполем боевики проводили маневры и размещали "Грады"
09:03, 10 сентября 2014Политика
3 0
Минувшая ночь на Донбассе прошла неспокойно. Жители оккупированных городов сообщают, что всю ночь слышали взрывы и залпы тяжелого оружия.
REUTERS
Под Мариуполем боевики проводят маневры - ночью подтягивали к своим позициям системы залпового огня "Град", но сообщений об обстрелах не было.
Вероятно, идет подготовка к штурму, сообщает ТСН.
На Донбассе всю ночь раздавались взрывы и залпы
Кроме того, накануне вблизи Мариуполя, в Павлополе, неизвестные взорвали мост через плотину, обстреляли социальные объекты.
Читайте такжеВ направлении Мариуполя ограничили передвижение в двух районах и ввели комендантский часКак сообщал УНИАН, представители миссии ОБСЕ зафиксировали 11 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков только вблизи Мариуполя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter