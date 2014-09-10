Ночью под Мариуполем боевики проводили маневры и размещали "Грады"

Под Мариуполем боевики проводят маневры - ночью подтягивали к своим позициям системы залпового огня "Град", но сообщений об обстрелах не было.

Вероятно, идет подготовка к штурму, сообщает ТСН.

Кроме того, накануне вблизи Мариуполя, в Павлополе, неизвестные взорвали мост через плотину, обстреляли социальные объекты.

Читайте такжеВ направлении Мариуполя ограничили передвижение в двух районах и ввели комендантский часКак сообщал УНИАН, представители миссии ОБСЕ зафиксировали 11 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков только вблизи Мариуполя.