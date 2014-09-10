Европарламент и НАТО обсудят ситуацию в Украине
03:12, 10 сентября 2014Политика
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В четверг, 11 сентября, комитет по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента обсудит военный конфликт на востоке Украины с представителями НАТО и Европейской службы внешних дел.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европарламента, пишет Цензор.НЕТ.
Также сообщается, что в этот же день в Украину с визитом приедут президент Европарламента Мартин Шульц. У представителя ЕС запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.
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"На этой неделе Украина остается главной темой повестки дня Европейского парламента после того, как комитет по международным отношениям в понедельник проголосовал за ускорениератификации соглашения об ассоциации с Украиной", - отмечается в сообщении.
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