Европарламент и НАТО обсудят ситуацию в Украине

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европарламента, пишет Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что в этот же день в Украину с визитом приедут президент Европарламента Мартин Шульц. У представителя ЕС запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Читайте такжеЕвропарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота

"На этой неделе Украина остается главной темой повестки дня Европейского парламента после того, как комитет по международным отношениям в понедельник проголосовал за ускорениератификации соглашения об ассоциации с Украиной", - отмечается в сообщении.