Гриценко назвал имена спонсоров своей партии

Это политик сделал отвечая на обращение общественного движения "Честно", говорится в сообщении организации, и там же отмечается, что Анатолий Гриценко стал первым кандидатом, который ответил на такое обращение.

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Спонсорами залога выступили бывший заместитель председателя секретариата президента Игорь Пукшин, депутат Рады, бывший член фракции ВО "Батькивщина" Олег Канивец, нынешний депутат от этой партии Леонид Макул, винничанин Алексей Гаврилов и бизнесмен Петр Ландяк.

На встрече с активистами движения "Честно" Анатолий Гриценко показал имущественные декларации кандидатов, которые партия обнародует в ближайшие 2 недели. Кроме этого, политик пообещал опубликовать автобиографии всех кандидатов в депутаты, а также имена всех спонсоров предвыборной кампании.