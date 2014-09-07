Партия Гриценко и "ДемАльянс" объявили об объединении на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время открытия VII съезда политической партии "Гражданская позиция" сегодня в Киеве сказал Гриценко.

"Мы договорились идти совместной командой на выборы... Мы уверены, что будем работать в составе фракции одним голосом", - отметил он.

Читайте такжеОбновленные данные Киевской ТИК: "ДемАльянс" проходит в КиеврадуПри этом Гриценко не исключил, что в зависимости от того, как две партии сработают на выборах и после них, может состояться объединение в одну политическую силу.

Кроме того, он отметил, что во время избирательной гонки новосозданный альянс будет носить название "Гражданская позиция (Анатолия Гриценко)".

Также Гриценко сообщил, что совместная команда обеих партий на данный момент не находится в оппозиции к президенту Петру Порошенко, хотя, по его словам, определенные действия президента оставляют вопросы.

Читайте такжеНа выборах в Раду проходят партии Порошенко, Ляшко и Тимошенко - опрос"В парламенте мы будем едва ли не единственной политической силой, у которой нет никаких обязательств перед системой", - сказал в свою очередь Гацько.

По его словам, в такой ситуации политическая сила имеет уникальную возможность для начала будущих изменений в стране.