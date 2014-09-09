Боевики сегодня обстреливали Макеевку и Васильевку
18:00, 09 сентября 2014Политика
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Боевики сегодня обстреливали Макеевку и Васильевку Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. «На временно оккупированных территориях российские наемники продолжают запугивать население», - отметил он.
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«В первой половине дня боевики обстреливали Макеевку Донецкой области, в Васильевке Старобешевского района Донецкой области они обстреляли дома местных жителей и усиливают режим въезда-выезда в указанный город», - сказал Андрей Лысенко.
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