В Донецке снова слышны звуки залпов - горсовет

Первая половина дня 8 сентября в Донецке прошла относительно спокойно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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Согласно информации пресс-службы, после 12.00 начали поступать сообщения от жителей о том, что во многих районах города слышны залпы. По состоянию на 13.00 общественный транспорт и системы обеспечения города работают.

Возобновлено энергоснабжение 30 трансформаторных подстанций в Кировском районе, которые были обесточены утром 8 сентября. Кроме того, бригады ГП "Региональные электрические сети" запитали подстанцию на поселке Северный в Киевском районе.

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Также пресс-служба сообщает, что ПАО «Донецкгоргаз» активно восстанавливает повреждённые газопроводы в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах.

На сегодняшний день в Донецке остаётся без газоснабжения 31 промышленное предприятие и 2708 абонентов, из которых 1898 в многоквартирных домах и 779 - частный сектор. По мере выполнения ремонтных работ ПАО "Донецкгоргаз" оперативно осуществляет пуск газа в восстановленные газовые сети.