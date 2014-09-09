"Айдар" забрал тела 40 бойцов, которые попали в засаду

5 сентября, за час до приказа о прекращении огня, террористы устроили засаду и обстреляли группу батальона "Айдар" и десантников 80 отдельной аэромобильной бригады ВСУ, сообщает INSIDER.

Тела погибших удалось забрать только сегодня и сейчас проводится опознание и идентификация. К сожалению, вряд ли удастся всех идентифицировать, ведь военных обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии, и к тому же они сильно обгорели и начали разлагаться. Некоторые погибшие вообще разорваны на куски.

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По свидетельствам военных, террористы устроили засаду, выйдя на позиции украинской армии под желто-голубыми флагами. Сколько точно погибло в засаде, неизвестно. Однако военные подтверждают, что среди убитых есть бойцы, которые до этого находились в плену боевиков.

Не исключено, что среди тел могут быть военные из других подразделений. Возможно, несколько бойцов остались живы и находятся в плену.

Военные также сообщают что тела погибших удалось поменять на убитого боевика ЛНР. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Также, по мнению военных, тела не возвращали, чтобы они начали разлагаться и не было заметно следов добивания раненых и издевательств над ними.