Amnesty International представит в Москве доказательства участия РФ в конфликте на Донбассе
Правозащитная организация Amnesty International имеет прямые доказательства того, что Россия является участником конфликта на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти сегодня на брифинге в Киеве.
«О том, что Россия является участником конфликта, у нас есть прямые доказательства, и они достаточно четкие, и мы будем публично об этом говорить, что она является участником этого конфликта», - заявил он.Читайте такжеУ Франции есть доказательства российской интервенции в Украину
«В общих отчетах мы уже говорили о причастности России, сейчас мы намного больше уверены, мы можем это называть международным конфликтом, и Россия является его участником», - подчеркнул правозащитник.
По его словам, сегодня вечером делегация Amnesty International отправится в Москву.
«Я не думаю, что у нас будет встреча с Путиным, чтобы обсудить все это, но все же мы хотели бы встретиться с российскими властями, мы будем общаться с журналистами, а также с общественными деятелями», - прибавил Шетти.
Справка УНИАН. РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».Читайте такжеСНБО обнародовал очередные доказательства российской агрессии против Украины
С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.
В конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который расположен вблизи Мариуполя.
Украина заявила о нескрываемой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.
По обнародованным данным СНБО, сегодня в Донбассе действуют по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.
Власти РФ до сих пор отрицают свою причастность к событиям в Донбассе.