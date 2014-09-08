Amnesty International представит в Москве доказательства участия РФ в конфликте на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти сегодня на брифинге в Киеве.

«О том, что Россия является участником конфликта, у нас есть прямые доказательства, и они достаточно четкие, и мы будем публично об этом говорить, что она является участником этого конфликта», - заявил он.Читайте такжеУ Франции есть доказательства российской интервенции в Украину

«В общих отчетах мы уже говорили о причастности России, сейчас мы намного больше уверены, мы можем это называть международным конфликтом, и Россия является его участником», - подчеркнул правозащитник.

По его словам, сегодня вечером делегация Amnesty International отправится в Москву.

«Я не думаю, что у нас будет встреча с Путиным, чтобы обсудить все это, но все же мы хотели бы встретиться с российскими властями, мы будем общаться с журналистами, а также с общественными деятелями», - прибавил Шетти.

Справка УНИАН. РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».Читайте такжеСНБО обнародовал очередные доказательства российской агрессии против Украины

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

В конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который расположен вблизи Мариуполя.

Украина заявила о нескрываемой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.

По обнародованным данным СНБО, сегодня в Донбассе действуют по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.

Власти РФ до сих пор отрицают свою причастность к событиям в Донбассе.